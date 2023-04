Tourbillon. – 7800 Zuschauer. Zuschauer – SR Fähndrich.

Tore: 17. Zeqiri 0:1 (Diouf schlägt einen Freistoss von der rechten Seite in den Strafraum, wo sich Zeqiri durchsetzt und per Kopf zur Führung trifft). 40. Ndoye 0:2 (Lang spielt einen langen Ball auf Ndoye, der sich gegen Saintini durchsetzt und Fickentscher mit einem präzisen Schuss in die untere rechte Ecke bezwingt). 45.+4 Sio 1:2 (Ndoye kann einen weiten Ball nicht klären, stattdessen kommt Baltazar an den Ball, spielt diesen an Hitz vorbei in die Mitte zu Sio, der nur noch einschieben muss).

Sion: Fickentscher; Cavaré (29. Grgic), Schmied, Saintini, Baltazar; Lavanchy, Poha (46. Zuffi), Araz, Bua; Fortuné (72. Chouaref); Sio.

Basel: Hitz (46. Salvi); Lang, Adams, Calafiori; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Millar (72. Lopez); Zeqiri (87. Fink), Amdouni.

Verwarnungen Sion: 21. Bua (Unsportlichkeit). 56. Baltazar (Foul an Xhaka). 63. Araz (Foul an Zeqiri).

Verwarnungen Basel: 47. Pelmard (Foul an Poha/im nächsten Spiel gesperrt). 82. H. Vogel (Reklamieren). 85. Lopez (Foul an Zuffi).

Bemerkungen: Basel ohne Comas (muskuläre Probleme), Frei (Bandscheibenvorfall), Augustin, Males (beide Gelbsperren). – Ersatz: Essiam, Kade, Novoa, Vogel, Onygebule. – Hitz muss zur Pause wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden.