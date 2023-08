Der FCB auf Shoppingtour – David Degen und Co. knacken locker den Einkaufsrekord Nun ist auch Adrian Barisic verpflichtet – und inzwischen hat der FC Basel eine denkwürdige Grenze für die Verpflichtung neuer Spieler übertroffen. Oliver Gut Tilman Pauls

Das Trio, das bei Verpflichtungen massgeblich ist: FCB-Präsident David Degen (Mitte), umrahmt von Chefscout Patrick Dippel (links) und Sportdirektor Heiko Vogel. Foto: Andy Müller (Freshfocus).

Die exakten Zahlen sind zwar nicht bekannt. Doch der Informationen sind viele, aufgrund derer sich die Ablösesummen im Fussball generell und beim FC Basel im Besonderen ermitteln lassen. Und so steht nach den jüngsten drei Zugängen – Yusuf Demir, Djordje Jovanovic und Adrian Barisic – bereits fest, dass der FCB in diesem Transfersommer so viel Geld in die Verpflichtung von Spielern investiert hat wie nie zuvor in seiner Clubgeschichte.