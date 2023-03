Gabriel Vetter träumt von der Cupsensation in Rotblau. Foto: Kostas Maros

Seien wir mal ehrlich: Zweiter wird der FCB diese Saison in der Meisterschaft nicht mehr. Glaubed nid an Geischter! Zwar hat der FCB momentan «nur» sieben Punkte Rückstand auf das zweitplatzierte Servette, und sieben Punkte wären theoretisch innert drei Spielen aufzuholen. Aber die Formkurven von St. Gallen, Servette und Luzern zeigen allesamt in der Tendenz nach oben, während der FCB aus den letzten fünf Meisterschaftsspielen gerade mal einen Sieg geholt hat.