32. Minute

Duell der Extreme in der Offensive

Die heutige Begegnung ist übrigens gleichbedeutend mit dem Duell der stärksten (Zürich) und der schwächsten (Genf) Offensive der Super League. Während die Genfer in sieben Partien nur gerade vier Tore erzielen konnten, haben die Zürcher in gleich vielen Spielen dreimal so oft, also zwölf Mal, reüssiert. Momentan ist auf dem Platz allerdings von keiner der beiden Offensiven viel zu sehen.