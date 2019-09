Der FC Zürich als Spielverderber

So liest sich die Basler Bilanz vor dem vorletzten Heimspiel des ersten Saisonviertels am Mittwoch gegen den FC Zürich also erfreulich: Sieben Spiele, 16 Punkte, Platz eins. Letztmals Leader waren die Basler zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft vor drei Jahren. In der zweiten Spielzeit von Urs Fischer starteten die Rotblauen makellos, am Ende jener Saison feierte der Club seinen zwanzigsten – und bislang letzten – Meistertitel mit einem rauschenden Fest in der Innenstadt.

Die Schande von Basel

Ein Blick in die Statistik der letzten Jahre zeigt auf, dass der FCB, wenn er nach sieben Spieltagen die Rangliste anführte, nach 36 Runden meistens Meister wurde. Ausnahmen bilden da die Spielzeiten 2008/2009 und 2005/2006 – beide Male wurde die Mannschaft von Christian Gross trainiert. 2009 beendete der FCB das Championat als Meister und Cupsieger der Vorsaison hinter dem FC Zürich und den Young Boys auf Platz drei. Dies, weil der FCB in der letzten Runde im Abschiedsspiel von Gross gegen YB eine 0:3-Niederlage kassierte und gar noch von den Bernern überholt wurde.

Auch 2006 reichte Platz eins nach sieben Runden nicht, um am Ende die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Interessant ist, dass jene Spielzeit die bislang einzige war, in der der FCB exakt gleich viele Punkte nach sieben Begegnungen totalisierte wie heute. Die einzige Niederlage in dieser Phase gab es damals in der zweiten Runde – ein 0:3 bei Thun. 34 Runden später musste der FCB wiederum dem FCZ den Vortritt lassen. Die Zürcher taten sich in diesen zwei Saisons als Basler Spielverderber hervor.

Dunkler Moment der Vereinshistorie

Die damals von Lucien Favre trainierte Mannschaft jubelte an einem Datum, das noch immer fest in den Köpfen der Schweizer Fussballfans verankert ist. Am 13. Mai 2006 erzielte FCZ-Verteidiger Iulian Filipescu im St.-Jakob-Park in der 93. Minute mit der letzten Aktion den 2:1-Siegtreffer, auf den einer der dunkelsten Momente der Basler Vereinshistorie folgte. Wüste Szenen im und um das Stadion prägten diesen Spitzenkampf, der eigentlich ein Fussballfest hätte werden sollen. Doch das Duell Erster – der FCB führte die Tabelle ununterbrochen seit dem sechsten Spieltag an – gegen Zweiter endete in einem von unschönen Gewaltszenen begleiteten Fiasko. Der Abend ging als «Schande von Basel» in die Geschichte ein.

Dass am Ende der laufenden Saison ein nächstes Mal der FC Zürich an der Limmat vom Balkon jubelt, danach sieht es allerdings nicht aus. Die Mannschaft von Ludovic Magnin hat bislang erst acht Zähler sammeln können – halb so viele wie der Erste aus Basel.