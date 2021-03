Fremdes Geld im Schweizer Fussball – Der FC Wil überlebt gleich zwei ausländische Investoren Der Ostschweizer Provinzclub suchte in diesem Jahrtausend zweimal sein Glück bei ausländischen Investoren, erst in der Ukraine und dann in der Türkei. Was er dabei letztlich fand, führte beide Male fast zum Untergang. Oliver Gut

Als es nicht vorwärtsging, verlor der Milliardär aus der Türkei am FC Wil die Lust: Mehmet Nazif Günal. Foto: Sandro Campardo (Keystone)

Wahrscheinlich wird der FC Wil auch in der nächsten Saison zur Challenge League gehören. Als aktuell Siebte haben die Ostschweizer elf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Also das grössere Polster, als der FC Basel in der Super League hat, obwohl er dort Dritter ist.

Was in Basel gerade ein sportlicher Albtraum ist, wird in Wil als Erfolg gewertet. Denn nach allem, was sie dort in diesem Jahrzehnt erlebt haben, ist es ein Wunder, dass es dieser Verein noch immer fertigbringt, auf halbwegs professionellem Level Fussball zu spielen.

Die Geschichte beinhaltet mehrere Kapitel. Das erste berichtet von einem Schweizer Präsidenten namens Andreas Hafen, der via das Bankinstitut, bei dem er angestellt ist, Geld veruntreut und 10 Millionen Franken davon in einen Club leitet, der so schlagkräftig wird, dass er im November 2002 in der Super League im Derby den FC St. Gallen mit 11:3 wegfegt.

Kurz darauf fliegt Hafen auf und fehlt in Wil das Geld. Der Ausweg: Wil wirft sich im Sommer 2003 einer in Spanien domizilierten ukrainischen Investorengruppe um den früheren Weltklassestürmer Igor Belanow an den Hals, die für 1,15 Millionen Franken 51 Prozent der Aktien erwirbt.

Im Sommer 2003 sucht Wil-Präsident Roger Bigger Geld – und findet Igor Belanow. Ein Jahr später ist dieser weg und der Club in der Nachlassstundung. Zehn Jahre später ist es wieder Bigger, der glaubt, nun in türkischen Investoren das Heil des Vereins gefunden zu haben. Er täuscht sich erneut. Foto: Eddy Risch (Keystone)

Es ist das zweite Kapitel. Und es ist von Anfang an ein einziges sprachliches und kulturelles Missverständnis. Vor allem aber kann diese Investorengruppe gar nicht richtig investieren: Versprochene Zahlungen bleiben aus, sodass der Spuk bereits im März 2004 ein Ende hat. Wil steigt ab und muss in die Nachlassstundung, vermag sich in der Folge aber in der zweithöchsten Liga zu halten.

Das ist bis heute so geblieben. Ist aber zwischenzeitlich nicht der Plan gewesen. Denn 2015 kommt das nächste ausländische Abenteuer. Diesmal wird der Club zum «FC Wül», wie ihn der Boulevard nennt. Gekauft vom türkischen Milliardär Mehmet Nazif Günal. Das Ziel: die Super League. Und dann dort nach den Sternen greifen.

Auch dieses Projekt scheitert krachend. Nicht, weil Günal kein Geld hat – er soll tatsächlich zwischen 25 und 30 Millionen Franken in den Provinzverein gepumpt haben. Aber Ende Oktober 2017 hat er keine Lust mehr. Die Ziele sind klar verpasst worden, mit dem Stadionprojekt geht es nicht vorwärts – und Günal steigt stillschweigend aus.

Er hinterlässt eine überdimensionierte Geldfressmaschine mit türkischen Altstars und astronomischen Spielerlöhnen, die sich mit ihrem natürlichen Ertragswert unmöglich füttern lässt.

Mit Lohnverzicht und drastischen Sparmassnahmen kann die Nachlassstundung dieses Mal umgangen werden. Wil bleibt dieses Mal vom Abstieg verschont, weil sich Le Mont freiwillig zurückzieht. Und steuert drei Jahre später einer weiteren Challenge-League-Saison entgegen.