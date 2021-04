Verlässt Louis Schaub die Schweiz? – Der FC Luzern kämpft um seinen Topskorer Der Österreicher Louis Schaub ist aktuell der beste Skorer des FC Luzern. Im Sommer läuft sein Leihvertrag aus. Kann sich der Club Schaub darüber hinaus leisten? Tilman Pauls

Louis Schaub hat in dieser Saison sechs Tore für den FC Luzern erzielt und neun weitere Treffer vorbereitet. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Viel Zeit bleibt den Verantwortlichen des FC Luzern nicht mehr: Neun Runden noch, dann ist die Saison vorbei. Neun Runden noch, dann endet der Leihvertrag von Louis Schaub bei den Innerschweizern.

Im vergangenen Sommer hat der FCL den Österreicher vom FC Köln ausgeliehen. Leisten kann man sich den 26-Jährigen nur, weil die Deutschen weiterhin einen Teil seines Lohns überweisen. Schaubs Salär, so heisst es, könnten sich in der Super League vermutlich nur die Young Boys leisten.

Trotzdem will der Club um Schaub kämpfen, ihn nicht einfach so ziehen lassen. Verständlich, bei bereits sechs Toren und neun Vorlagen in dieser Saison. Und besonders dann, wenn die Treffer des Spielmachers so hübsch anzusehen sind wie im Spiel gegen Vaduz, als er aus der Distanz mit dem Aussenrist traf.

«Louis Schaub spielt eine super Saison», sagt auch FCL-Sportchef Remo Meyer, es sei der Wunsch des Clubs, die Kaufoption zu ziehen. Nur: «Ob das finanziell möglich ist, kann ich momentan noch nicht sagen», so erklärt es Meyer.

