Start der 2. Liga interregional – Der FC Bubendorf ist kein Aussenseiter, aber ein Exot Für die Fussballer von Matthias Maeder beginnt am Sonntag die 2.-Liga-interregional-Saison. Und der FC Bubendorf hat einen «gewaltigen Umbruch» hinter sich. Linus Schauffert

Trainer Matthias Maeder mit seinen Spielern beim Abschlusstraining vor dem Saisonstart. Foto: Kostas Maros

Eine Trainingsreise nach Spanien oder in die Türkei unternimmt die erste Mannschaft des FC Bubendorf in dieser Spielzeit nicht. Dafür geht sie zu Beginn des nächsten Jahres für drei Nächte nach Grindelwald. Und will sich dort polysportiv betätigen. «Skifahren, Langlaufen, Après-Ski steht auf dem Programm», spasst Bubendorf-Trainer Matthias Maeder. «In einer Woche veränderst du den Fussball auf unserem Niveau nicht. Da macht es mehr Sinn, auch mal zusammen in den Ausgang zu gehen», fügt er hinzu. Das stärke den Teamzusammenhalt.

Teamzusammenhalt. Das ist beim FC Bubendorf nicht einfach einer von vielen Faktoren, die es in einer Fussballmannschaft braucht. Das ist die eine Komponente, die wohl den wesentlichsten Anteil daran hat, dass der FC Bubendorf dort steht, wo er momentan steht. Und zwar in der 2. Liga interregional. Noch immer.

Denn seit den Blaugelben im Jahr 2019 der Aufstieg in diese Liga gelang, war ihr Platz dort mehrmals in Gefahr. Nachdem die Saison 2019/20 wegen des Coronavirus vorzeitig abgebrochen wurde, landete man in der darauffolgenden Spielzeit – ebenfalls nach Abbruch – einen Platz unter dem Strich. Dies bedeutet in der Regel den Abstieg. Dass es doch nicht so weit kam, hatte der FC Bubendorf den Rückzügen des FC Olten und des FC Conthey zu verdanken. Knapper geht es kaum.

Und auch in der vergangenen Saison wurde es denkbar eng. Erst im letzten Saisonspiel gegen den FC Courtételle gelang es dem Team von Matthias Maeder dank einem 3:0-Sieg, sich aus eigener Kraft über dem Strich zu halten.

Das Wesen des FC Bubendorf

«Ich habe mit dieser Mannschaft noch nie eine Partie verloren, in der es um alles ging», sagt Maeder, «wir wussten immer, dass wir es schaffen, wenn wir alles geben und unsere Tugenden leben.» Zu diesen Tugenden gehört neben dem Kämpferischen und dem Läuferischen eben auch der Teamzusammenhalt.

So betont Maeder auch wiederholt, wie wichtig es sei, die vielen jungen Neuzugänge, die im Sommer zum Team stiessen, gut zu integrieren. «Die Mannschaft wurde stark verjüngt. Für die Verhältnisse unserer Liga kann man von einem gewaltigen Umbruch sprechen», stellt er fest.

Dass man sich beim FC Bubendorf in den Transferphasen eher in unteren Ligen und im eigenen Verein umschaut, ist ebenfalls Teil seines Wesens. Damit geht laut Maeder einher, dass in seinem Club kein Spieler Prämien erhalten würde: «Nicht mal unbedingt, weil der Verein nicht zahlen könnte. Es ist einfach nicht die Idee und die Philosophie des FC Bubendorf.»

Es ist diese Demut, die Bubendorf zu einem regionalen Exoten in der 2. Liga inter macht. Der Verein ist neben Pratteln, Old Boys, Binningen, Liestal und Muttenz der kleinste aus der Region in dieser Spielklasse. Und dennoch sieht sich Maeder nicht als Aussenseiter, auch wenn man sich an den Ausdruck gewöhnt habe: «Wir wissen, dass wir in jedem Spiel 100 Prozent geben müssen, wenn wir überhaupt einen Punkt holen wollen. Sonst wird es in dieser Liga schwierig.»

Saisonstart gegen Binningen

Für den FC Bubendorf startet die Saison am Sonntag um 14 Uhr auswärts mit dem Spiel gegen den SC Binningen. Eigentlich würde das Heimteam in dieser Begegnung als Favorit gelten. Doch die Binninger haben eine turbulente Saison hinter sich. Setzten sie doch in der Rückrunde zu einer Negativ-Serie an, die man sich im Leimental so nicht gewohnt war. Man verlor in der Liga sechs Spiele in Folge, trennte sich kurz darauf vom Trainer-Duo Ergün und Adnan Ercedogan und beendete die Liga auf dem 9. Rang, nur sechs Punkte über dem Strich.

Nun steht auf dem Spiegelfeld ein neuer Mann an der Seitenlinie: Dominik Müller stiess vom FC Möhlin-Riburg/ACLI nach Binningen. Matthias Maeder kennt sein Gegenüber vom Sonntag bereits und erhofft sich eine Partie mit Derby-Charakter: «Dominik weiss, wie ich ticke, ich weiss, wie er tickt. Das Spiel wird kämpferisch wie fussballerisch ein gutes werden. Hoffentlich finden einige Fans den Weg nach Binningen.» Denn was im FC Bubendorf steckt, wenn besondere Partien anstehen, hat dieser in der Vergangenheit zur Genüge bewiesen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.