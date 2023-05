Vier Wechsel

Im Vergleich zur Heimpartie gegen Lugano vom Sonntag schickt Davide Callà vier neue Akteure in die Partie: In der Verteidigung rückt Fabian Frei eine Position nach hinten und ersetzt dort den gesperrten Calafiori. Im Mittelfeld kehrt Wouter Burger nach seiner Rotsperre in die Startelf zurück und agiert an der Seite von Darian Males und Andy Diouf im zentralen Mittelfeld. Auf den Aussenbahnen setzt Callà auf ein neues Duo: Dan Ndoye und Liam Millar spielen für Hugo Novoa und Anton Kade. Und im Sturm ersetzt Zeki Amdouni Andi Zeqiri. Bradley Fink, an dem der FC Luzern interessiert sein soll, sitzt zunächst auf der Bank.