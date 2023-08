Alles zum FCB-Spiel gegen GC – Der FC Basel zeigt eine Leistung, die Timo Schultz «masslos enttäuscht» Nach der 1:3-Niederlage gegen GC wählt der FCB-Trainer deutliche Worte. Der Zürcher Sieg war nie wirklich in Gefahr. Linus Schauffert

Timo Schultz sieht gegen GC einen FC Basel, der an den Basics arbeiten muss. Foto: Keystone

Vor dem Spiel

Erst drei Tage ist das Europacup-Aus gegen Tobol Kostanay und damit das Verpassen des ersten Basler Saisonziels her. Mehr Zeit hat der FCB nicht, um den Rückschlag wegzustecken – denn das tägliche Geschäft, das seit Donnerstag noch an Wichtigkeit gewonnen hat, ruft.

Am Tag vor dem GC-Spiel rief Verwaltungsrat Andreas Rey das Saisonziel aus, unter die besten drei Super-League-Teams zu kommen. Gegen GC stehen dafür drei Neue in der Startelf: Hitz, Barry und Calafiori. Nicht im Basler Aufgebot ist verletzungsbedingt Ndoye. Bei ihm zeichnet sich ein Wechsel ab. Auffällig: Die beiden Fankurven sind vor Beginn der Partie leer. Dies bleibt bis zur 15. Spielminute so und ist ein Protest gegen die Kollektivstrafe, welche die SFL aufgrund der Ausschreitungen nach dem Spiel zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen verhängt hat.

Die erste Hälfte

Der FCB startet in einem 4-3-3 ins Spiel und kommt in der Startphase zu einigen Offensivaktionen. Erst haben Barry und Burger nach einem Schmid-Eckball (4.) eine Doppelchance, dann setzt sich Millar auf der linken Seite sehenswert durch und verzieht im Strafraum nur knapp (5.). Doch dann ist es De Carvalho, der den Basler Schwung in der 7. Minute bremst und das 1:0 erzielt. Mit dem Treffer findet GC besser ins Spiel und erhöht in der 16. durch Morandi auf 2:0. Obwohl Comas postwendend der Anschlusstreffer gelingt, bleibt GC die Mannschaft mit den qualitativ besseren Chancen. Der FCB wird bis zur Halbzeit nicht mehr nennenswert gefährlich, und GC gelingt es durch Dadashov gar noch, vor der Pause auf 3:1 zu erhöhen.

Die zweite Hälfte

In der Pause nimmt Trainer Schultz zwei leistungsbedingte Wechsel vor. Junior Zé und Augustin kommen für Kade und Van Breemen. Die Basler haben in der Folge etwas Pech, dass ihnen der Anschlusstreffer nicht gelingt. Zuerst steht Barry bei seinem vermeintlichen Tor eine Fusslänge im Abseits (48.). Dann trifft ebendieser nach einem missratenen Befreiungsschlag von GC-Goalie Hammel den Pfosten und Augustin kann den Nachschuss nicht verwerten (61.). Dazwischen hat Captain Frei eine gute Chance aus nächster Nähe. Nach diesen verpassten Möglichkeiten schafft es der FCB nicht mehr, den Zürcher Sieg zu gefährden. Die Gastgeber verteidigen ihre Führung souverän.

Der Knackpunkt

Es gibt in diesem Spiel nicht den einen, entscheidenden Moment, der den Unterschied macht. Vielmehr ist es der gesamte schwache Auftritt der Basler, der gegen GC nicht zum Punktgewinn reicht. Dazu tragen sowohl die Müdigkeit von der Kostanay-Reise bei als auch der Fakt, dass das Kader noch nicht in der angestrebten Form vorliegt und es daher immer wieder an Qualität mangelt: beim Festmachen der Bälle, beim konsequenten Verteidigen von Gegenangriffen und auch bei den Torabschlüssen.

Die Unparteiischen

Den Nachmittag von Luca Piccolo und seinem Team im Letzigrund als gemütlichen zu bezeichnen, wäre zwar untertrieben. Doch viele knifflige Szenen haben die Unparteiischen nicht aufzulösen. Es gab keine einzige Gelbe Karte, und sowohl das Abseits-Tor von Barry (48.) als auch jenes von De Carvalho (58.) waren – bei ersterem mithilfe des VAR – nicht schwierig zu sehen. Dennoch ist es eine gute Leistung, die die Unparteiischen zeigten.

Der O-Ton

Schultz wählt nach der Niederlage deutliche Worte. «Heute bin ich masslos enttäuscht», sagt der FCB-Trainer. «Dieser Auftritt, mit diesem Willen, dieser Körpersprache – das ist schwer erklärbar.» Ausreden wie die Kostanay-Reise oder das nicht vollständige Kader will Schultz an diesen Nachmittag nicht gelten lassen. Vielmehr mangle es seinem Team an den Basics: «Wir müssen daran arbeiten, die einfachen Dinge richtig zu machen. Den einfachsten Pass perfekt zu spielen. Die Zweikämpfe mit aller Überzeugung zu führen.» Alles andere käme irgendwann ganz weit hinten.

Die Folge

Der FCB hat an diesem Sonntag mit GC den Tabellenplatz getauscht. Die Zürcher sind neu Sechster, die Basler mit drei Punkten nach drei Spielen Neunter. So früh in der Saison heisst das zwar nicht viel, doch den Auftakt in die aktuelle Spielzeit haben sich wohl alle beim FC Basel anders erhofft. Aufgabe von Trainer Schultz wird es nun sein, die jüngsten Rückschläge möglichst schnell aufzuarbeiten und die durch das Europa-Aus gewonnene Zeit dazu zu nutzen, an den angesprochenen Basics zu arbeiten. Das nächste Spiel bestreitet der FCB am kommenden Sonntag (14.15 Uhr) zu Hause gegen das zehntplatzierte Lausanne.

