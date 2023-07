Mit dem Spieler schon einig – Der FC Basel will für Ardon Jashari tief in die Tasche greifen Die Basler wollen den 20-jährigen Mittelfeldspieler des FC Luzern verpflichten. Im Raum steht derzeit eine Ablösesumme von fünf Millionen Franken. Tilman Pauls

Ardon Jashari hat in seiner Karriere bereits 60 Spiele für den FC Luzern bestritten. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Dieser Freitag ist mal wieder so ein klassischer FC-Basel-Tag. Etwas mehr als eine Woche vor dem ersten Saisonspiel in St. Gallen überschlagen sich die Nachrichten: erst die Meldung, dass der letztjährige Basler Topskorer Darian Males zu den Young Boys nach Bern wechselt. Und kurz darauf der Bericht der «Luzerner Zeitung», wonach der FCB in Luzern sein Interesse für Ardon Jashari hinterlegt hat.

Informationen der BaZ bestätigen dies, die Basler wollen den 20-Jährigen im Hinblick auf die neue Saison verpflichten. Und offenbar sind sich der Club sowie der Spieler bereits über einen Wechsel zum FCB einig. Es geht in den Verhandlungen aktuell noch um die Ablösesumme, die sich im Bereich von fünf Millionen Franken bewegen soll. Eine stattliche Zahl für den Schweizer U-21-Nationalspieler. Doch der FCB ist gewillt, für Jashari tief in die Tasche zu greifen.

Mit Jashari würden die Basler zwar nur bedingt die Lücke füllen, die Males im Team hinterlässt. Jashari agiert im defensiven Mittelfeld und damit deutlich weiter zurückgezogen als Males. Er hat für den FCL in der letzten Saison darum auch «nur» fünf Skorerpunkte gesammelt und nicht 28. Er wäre vielmehr der Ersatz für den gerade erst gewechselten Andy Diouf.

Dafür würde der FCB mit Jashari aber etwas bekommen, das er bei Males nicht sieht und das bei Diouf schwer zu erkennen war: Trotz seines jungen Alters gilt der Mittelfeldspieler als Führungspersönlichkeit auf dem Rasen. Das zeigt schon allein die Tatsache, dass er den FCL als Captain aufs Feld führte. Jashari könnte die Basler in dieser Hinsicht weiter stärken. Und dann kommt ja noch hinzu, dass er erst am Anfang seiner Karriere steht und sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln dürfte.

Für die Basler wäre im Fall einer Verpflichtung absehbar: Wenn Jashari weiterhin seinen Weg geht, regelmässig zu Einsätzen kommt und seine Qualitäten auch in der Conference League unter Beweis stellen kann, dann winkt dem Club vielleicht eine ähnliche Wertsteigerung wie zuletzt im Fall von Diouf, der für 15 Millionen Franken zu Lens gewechselt ist. Darauf dürften sie auch in den Verhandlungen mit Luzern hinweisen, wenn es darum geht, die Ablösesumme zugunsten von Bonizahlungen und einer Weiterbeteiligung bei einem Folgetransfer herunterzuhandeln.

Bevor es so weit ist, müssen die beiden Clubs sich allerdings über die Modalitäten der Ablöse einigen. Ist das der Fall, würde es zu einem Transfer kommen, der innerhalb der Super League mindestens so viele Wellen wirft wie der Wechsel von Darian Males zu den Young Boys. Und der ein weiteres Mal zeigt, dass der FCB auch für die besten Spieler in der Schweiz weiterhin eine attraktive Adresse ist.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

