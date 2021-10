Podcast zum Schweizer Fussball - «Der FC Basel weiss nicht, wer er sein will»

Podcast zum Schweizer Fussball – «Das Selbstverständnis von YB hat sich verändert» Wieso ist die Super League attraktiver als die europäischen Topligen? Wieso kann Zürich doch wieder einmal eine Fussballstadt werden? Und ist denkbar, dass YB nicht wieder Meister wird? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Thomas Schifferle

Was ist das für ein Wochenende im Schweizer Fussball gewesen! Es gab ein 6:0, ein 6:2, ein 5:2 und insgesamt 25 Tore in fünf Spielen. Und speziell in Zürich wurde der sonst so oft karge Letzigrund zur Festhütte, weil GC am Samstag St. Gallen abfertigte und der FCZ am Sonntag den FC Sion.

Vielleicht sind das die Anzeichen, dass sich in Zürich etwas zum Guten wenden kann. Die Lobeshymne dazu kommt aus dem fernen Wallis von Samuel Burgener: «André Breitenreiter macht einen Top-Job. Und was ich toll finde, ist GC.» Burgener schwärmt zum einen vom neuen Trainer des FCZ. Und zum anderen vom Rückkehrer in die Super League. Vor allem Kaly Sène hat es ihm angetan: «Wie der Gas gibt.»

Wohl dem, der einen solchen Stürmer an GC ausleihen kann, wie das der FC Basel kurz vor Transferschluss getan hat. Allerdings ist Tilman Pauls über seine Entwicklung verblüfft: «Ich hätte eine beträchtliche Summe gesetzt, dass es nicht so kommt – nach allem, was ich von ihm gesehen habe.»

In diesem Zusammenhang wirft Dominic Wuillemin einen kritischen Gedanken in die Runde: «Der FCB weiss nicht, wer er sein will.» Er glaubt, dass sich der Club mit dem einen oder anderen Transfer, gerade in letzter Minute vor Ablauf der Transferperiode, übernommen habe.

Einmütigkeit herrscht, wenn es um YB geht. Für die Runde kann nur YB Meister werden. Dass Christian Fassnacht das 0:1 letzte Woche in Bergamo bereits als Rückschlag bezeichnete, ist laut Pauls bezeichnend für die Entwicklung der Berner. Dem schliesst sich Wuillemin an: «Vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt: nur 0:1 verloren. Jetzt sagt man: Es wäre mehr drin gelegen. Das zeigt, wie sich das Selbstverständnis von YB verändert hat.»

