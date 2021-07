0:1 beim Hamburger SV – Der FC Basel verliert das letzte Testspiel Die Basler verlieren das letzte Spiel in der Vorbereitung gegen den Hamburger SV mit 0:1. Trainer Patrick Rahmen sieht sein Team trotzdem auf dem richtigen Weg. Tilman Pauls

Hamburgs Stürmer Manuel Wintzheimer im Laufduell gegen Nasser Djiga – doch der neue Basler Verteidiger kann das 0:1 gegen den HSV nicht verhindern. Foto: Freshfocus

Das letzte Testspiel muss sich für die Spieler des FC Basel ein bisschen angefühlt haben wie eine Reise zum Auswärtsspiel im Europacup. Am Freitag war das Team mit dem eigens gecharterten Flugzeug nach Hamburg geflogen, es waren sogar ein paar Supporter an Bord. Dann eine Nacht im Hotel und am Samstag die Partie gegen einen bekannten Gegner in seinem schmucken Stadion.

Der Kurztrip nach Norddeutschland war für die Basler also ein Vorgeschmack auf die erste internationale Reise, die den FCB in der Qualifikation zur Conference League bereits in anderthalb Wochen erwartet. Eine geglückte Generalprobe für die neue Saison war das Spiel gegen den HSV allerdings nicht.

Der FCB verlor das Spiel mit 0:1 und beendet die Vorbereitung mit einer durchwachsenen Bilanz: Von sechs Spielen haben die Basler zwei gewonnen, zwei verloren und zwei Mal Unentschieden gespielt. Das muss natürlich nichts bedeuten, Testspiele sind zum Testen da.

Und trotzdem hat auch die Partie gegen den HSV gezeigt, dass die Basler in den nächsten Tagen noch ein paar Dinge zu besprechen haben.

Der Hamburger SV ist die bessere Mannschaft

Die Hamburger waren über das ganze Spiel gesehen die bessere Mannschaft. Der FC Basel hatte zwar den besseren Start und kam in den ersten 25 Minuten zu drei guten Chancen, die allesamt nicht genutzt wurden. Doch danach wurden die Hamburger besser und gingen mit 1:0 in Führung.

Nach einem Abschlag von Heinz Lindner brauchte es nur zwei Pässe an Taulant Xhaka, Gonçalo Cardoso und Fabian Frei vorbei. Und auch Nasser Djiga konnte das Tor durch Manuel Wintzheimer nicht mehr verhindern. «In den 15 Minuten vor der Halbzeit waren wir zu wenig klar, zu wenig aggressiv gegen den Ball», sagte Patrick Rahmen nach dem Spiel.

Nach der Pause hatten die Basler wieder mehr Spielanteile und konnten den Ball einige Male früh erobern. Die beste Chance hatte Pajtim Kasami nach einem Schuss von Kaly Sene (69.). Doch insgesamt waren sie gegen die Hamburger zu harmlos vor dem Tor und brachten Arthur Cabral zu selten in gefährliche Abschlusspositionen.

«Wir konnten das Spiel nach der Halbzeit offen gestalten. Aber heute ist zu bemängeln, dass wir zu viele Chancen liegen gelassen haben. Aber positiv ist, dass wir die Chancen überhaupt hatten», sagt Rahmen.

Rahmen: «Wir sind auf dem richtigen Weg»

Damit endet die Vorbereitung der Basler und es bleiben nur noch wenige Tage bis zum ersten Pflichtspiel: Am Donnerstag gastiert der FK Partizani in der Qualifikation zur Conference League im St.-Jakob-Park. Dann wird sich zeigen, wie aussagekräftig die Leistung aus dem Hamburg-Spiel war.

«Ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagt Rahmen, musste aber auch einräumen, dass es nicht ganz einfach war mit Spielern, die erst spät aus dem Urlaub zurückkehren oder den Club kurzfristig noch verlassen. «Es war ein bisschen unrhythmisch, aber damit müssen wir leben.»

Denkbar, dass Eray Cömert am Donnerstag in die Startformation rutscht und Trainer Patrick Rahmen wieder zu einer Viererkette zurückkehrt. Der Schweizer Innenverteidiger hat nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub im Anschluss an die EM in Hamburg die ersten 30 Minuten mit dem Team bestritten.

Aber sonst könnte die Aufstellung der Basler so aussehen wie an diesem Samstag gegen Hamburg. Auch wenn die Intensität und die Konzentration des FCB dann nochmal eine andere sein dürfte als bei diesem Testspiel, das am Ende eben doch kein Auswärtsspiel im Europacup war.

