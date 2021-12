Vertrag bis 2023 – Der FC Basel verändert den Rahmen von Rahmen Patrick Rahmen bleibt in der Rückrunde Cheftrainer des FC Basel, sein Vertrag läuft neu bis 2023. Der Club stellt ihm als «Impuls» aber zwei neue Assistenten zur Seite. Tilman Pauls

Patrick Rahmen wird auch in der Rückrunde als Cheftrainer des FC Basel an der Seitenlinie stehen. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Wie hat David Degen das vor wenigen Tagen formuliert? «Wenn es in gewissen Bereichen eine harte Entscheidung braucht, wird es eine geben. Wenn es keine braucht, dann nicht.»

Bei der Frage, ob Patrick Rahmen in der Rückrunde noch der richtige Trainer für den FC Basel sein darf, haben Degen und das Team an seiner Seite vorerst auf eine harte Entscheidung verzichtet: Rahmen bleibt im Amt, das hat der Club am Freitag mitgeteilt. Sein Vertrag als Cheftrainer läuft neu ein Jahr länger, bis Sommer 2023.

Dieser Schritt kommt bei Betrachtung der letzten Tage durchaus überraschend. Schliesslich haben Dani Büchi und auch David Degen zuletzt jede Form der Unterstützung für ihren Trainer verweigert. Und Alfred Schreuder hat in Holland verraten, dass die Basler ihn gerne ab Januar als neuen Trainer verpflichtet hätten.