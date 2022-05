Der Captain geht

Vor wenigen Tagen kam die – mehr oder wenig – überraschende Nachricht, dass Valentin Stocker seine Karriere in diesem Sommer beendet. Ein Jahr vor dem Ende seines aktuellen Vertrags. Der 33-Jährige geht aber nicht so richtig: Nach einer Pause wird er sich in den kommenden Monaten ausbilden lassen und soll langsam an den Posten des Sportchefs herangeführt werden.

Heute wird Stocker sich für sein 416. Spiel aber nochmal auf den Rasen «schleppen» und die Fans bieten ihm einen würdigen Abschied. Am Mittag haben sie sich am Barfüsserplatz versammelt, also da, wo sie damals gegen Stockers Beurlaubung protestiert haben. Und Stocker sah sich den Fanmarsch sogar höchstpersönlich an.