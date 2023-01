FCB-Fanshop macht dicht – Der FC Basel verabschiedet sich aus der Stadt Der FCB-Stadtlaade an der Schifflände bleibt nach der Inventur geschlossen. In erster Linie handelt es sich dabei um eine weitere Sparmassnahme. Oliver Gut

Nicht defizitär, aber auch keine Goldgrube: Der Stadtlaade des FC Basel schliesst. Foto: Stefan Leimer

Nach dreieinhalb Jahren ist per sofort Schluss. Der FC Basel unterhält in der Innenstadt keinen Fanshop mehr. Was schon zum Ende des vergangenen Jahres zu vernehmen war, hat der Club nun auf seiner Website unter dem Titel «Der FCB-Stadtlaade bleibt geschlossen» offiziell mitgeteilt.

Der Schritt wird damit begründet, dass die Lokalität am Rheinsprung 1 im Infrastrukturbereich – etwa bei den Lagermöglichkeiten oder bei grossem Ticketing-Andrang – keine optimalen Voraussetzungen bot, und es ist auch die Rede davon, dass man Augen und Ohren offen halte für eine allfällige neue Lokalität in der Stadt.

Letzteres ist allerdings sehr unverbindlich kommuniziert und lässt nur einen Schluss zu: Man soll zwar niemals nie sagen – aber die Idee von einem Fanshop samt Visibilität in der Innenstadt ist bis auf weiteres beerdigt. Oder anders formuliert: Bei diesem Schritt handelt es sich primär um eine weitere Sparmassnahme, die beim FC Basel im Zuge der unter David Degen und Co. verfolgten Strategie hin zu gesteigerter Kosteneffizienz umgesetzt wird.

«Der Stadtlaade war keineswegs defizitär», hält FCB-Kommunikationschef Remo Meister auf Anfrage der BaZ fest und bestätigt damit gleichlautende Informationen dieser Zeitung zum Fanshop in der Innenstadt, der im August 2019 noch unter der Clubführung von Bernhard Burgener die Türen öffnete. Hinzu kommt, dass ein zusätzlicher Standort in der Stadt auch für die Sponsoren – allen voran für Ausrüster Macron – attraktiv und womöglich auch ein bisschen Geld wert war.

Trotzdem erwies sich der Stadtlaade viel mehr als «nice to have» denn als veritable Goldgrube. Sprich: Mit einer Schliessung sinken die Ausgaben um einiges mehr, als dass dies die potenziellen Einnahmen mindert – umso mehr, als dass die Effizienz des Fanshops im St.-Jakob-Park im Sommer durch einen Ausbau und eine Erweiterung um eine dritte Kasse erhöht wurde.

Beim Stadtlaade sollen sich allein die Personalkosten für den FC Basel auf rund 200’000 Franken belaufen haben. Hinzu kamen Miet- und Nebenkosten von rund 100’000 Franken pro Jahr – bei der Neuausschreibung der Lokalität soll von den Vermietern kurzzeitig der monatliche Preis von 10’000 Franken veranschlagt worden sein.

Man verzichtet also unter dem Strich nicht auf Geld, sondern auf Präsenz in der Stadt. Und auf einige Mitarbeiter, war doch schon Ende des vergangenen Jahres von Entlassungen und Neustrukturierungen im Bereich Marketing & Sales zu hören.

Ein Nachmieter für das Lokal an der Schifflände, so heisst es im FCB-Communiqué, sei gefunden. Er wird wohl im Februar einziehen. Der Auszug des FC Basel aus der Stadt hingegen ist bereits Tatsache.

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.