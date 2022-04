2:2 zwischen Basel und Bern – Der FC Basel und YB zeigen, warum der FC Zürich ganz oben steht Der Tabellenzweite und -dritte sorgen beim 2:2 für ein unterhaltsames Spiel. Das Niveau der Partie zeigt aber, dass beide Clubs in dieser Saison ihre Probleme haben. Tilman Pauls

Fabian Frei (links) und Tomas Tavares (rechts) können nur zuschauen, wie YB-Stürmer Wilfried Kanga den Treffer zum 2:2-Endstand erzielt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Fabian Frei hat ja recht. Er hat genug zu tun mit der Einschätzung des FC Basel und seiner persönlichen Leistung, da kann er sich so kurz nach dem Abpfiff nicht auch noch um eine Leistungsanalyse des Gegners kümmern. Wobei, doch, eins fällt ihm zu den Young Boys dann noch ein: Die sonst so beeindruckende Wucht fehle den Bernern in der aktuellen Situation.