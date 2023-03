Herzlich willkommen…

… zum Cup-Viertelfinalspiel des FC Basel beim FC St. Gallen. Nach der Europa-League-Partie gegen Trabzonspor vom letzten Donnerstag und dem sonntäglichen Ligaspiel in Lugano steht der FCB wettbewerbsübergreifend nun schon zum dritten Mal innert Wochenfrist auf dem Platz. Allzu sehr in den Genuss der Fasnacht dürften die FCB-Spieler also nicht gekommen sein.