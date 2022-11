Die Ausgangslage

Luzern gegen Basel ist das Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, welche in der Tabelle nur durch zwei Punkte, dafür aber durch drei Ränge geteilt sind. Während die Innerschweizer mit 20 Punkten von Rang 4 der Super League grüssen, liegen die Basler mit deren 18 auf Rang 7. Mit einem Sieg könnte das Team von Alex Frei also an seinem heutigen Gegner vorbeiziehen.

Trotz dieser sportlich brisanten Ausgangslage gibt es für die Anhänger der beiden Teams zur Zeit Wichtigeres als Sieg oder Niederlage.