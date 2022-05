Guillermo Abascal mit fünf Änderungen

Im Vergleich zur Vorwoche verändert Basel-Coach Guillermo Abascal sein Team auf fünf Position. In der Verteidigung hat Tavares seine Gelbsperre abgesessen und spielt für den verletzten Lang rechts hinten, während Katterbach für Lopez auf links spielt. Liam Chipperfield ersetzt den gesperrten Dan Ndoye auf dem rechten Flügel. Strahinja Pavlovic rückt für Valentin Stocker in die Startelf, Adam Szalai für den ebenfalls verletzten Liam Millar. So weicht Esposito vermutlich auf den linken Flügel aus, während das Mittelfeld-Dreiergespann durch Frei, Burger und Xhaka gebildet wird. Pavlovic startet auf seiner angestammten Position als Innenverteidiger und agiert neben Andy Pelmard.