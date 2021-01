Klassiker gegen den FCZ – Der FC Basel stochert im Nebel Vor dem Klassiker gegen den FC Zürich ist der Druck auf den FC Basel bereits gross. Wo stehen die Basler nach einer schwierigen Vorbereitung? Tilman Pauls

Vorbereitung unter erschwerten Bedingungen. Der FC Basel hatte nicht nur mit dem Wetter, sondern auch mit mehreren kleinen Verletzungen während der Vorbereitung zu kämpfen. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Es gibt wenige Sätze, die Ciriaco Sforza in seinen ersten Monaten als Trainer des FC Basel so treu begleitet haben wie dieser hier: «Man darf nicht vergessen, dass wir im Grunde keine Vorbereitung hatten.»

Sforza hatte diesen Satz stets griffbereit, bei jeder Pressekonferenz, jedem Interview. Er hatte keine Bedenken, ihn immer dann einzusetzen, wenn es um eine Erklärung für die Leistungsschwankungen seines Teams ging. Und er hatte ja recht: Im September blieben nur knapp zwei Wochen, um im laufenden Betrieb eine Mannschaft zu übernehmen und sie auf die neue Saison vorzubereiten.

Man darf gespannt sein, ob der Trainer auch in den nächsten Monaten noch Verwendung für seinen Lieblingssatz haben wird. Die Situation ist zwar kaum mit der im letzten Herbst vergleichbar: Sforza ist nicht mehr neu in Basel, er kennt inzwischen alles und muss nicht gleich in der ersten Partie ein K.o.-Spiel in Kroatien bestreiten. Doch auch die Winterpause war alles andere als optimal.

Der Abgang von Nacho Torreño

17 Tage hatten Sforza und seine Spieler Zeit, 17 Tage, die durch Schnee, ein abgesagtes Testspiel gegen Chiasso und mehrere Verletzungen erschwert wurden. Zwischenzeitlich fehlte das halbe Stammpersonal, um sich angemessen auf das neue Jahr einzustimmen. Und trotzdem will Sforza sich vor dem Spiel am Samstag gegen den FC Zürich nicht über die Situation beklagen.

Man habe die Zeit genutzt, um an der Fitness zu arbeiten. Zu oft hat der FCB in den letzten Monaten ein Spiel in der zweiten Halbzeit hergeschenkt, als dass man sich nicht mit dem Thema hätte befassen müssen. Ohne Nacho Torreño und mit einer neuen Leitung der Physio-Abteilung hat der FCB in diesem Bereich Veränderungen vorgenommen. Aber auch im spielerischen Bereich habe man an den Fehlern der letzten Monate gearbeitet, sagt Sforza.

Doch es ist nicht einfach, die Form und Leistungsstärke des FC Basel zum aktuellen Zeitpunkt einzuschätzen. Klar, das ist es nach einer Vorbereitung nie, man stochert immer ein wenig im Nebel. Aber nach zwei Spielen gegen – auf dem Papier – deutlich schwächere Gegner und mit mehreren Abwesenden ist es umso undurchschaubarer, wo die Basler sich im Moment eigentlich befinden.

Können sie wirklich noch ein Wort im Kampf um die Meisterschaft mitreden, wie es das ausgegebene Ziel ist? Oder bleibt es bei den Eindrücken des letzten Vergleichs gegen die Young Boys, als die Berner dem FCB so klar überlegen waren wie lange nicht mehr?

Englische Wochen bis Mitte Februar

YB und der FC St. Gallen haben bereits je ein Spiel absolviert. Beide haben mit 2:0 gewonnen und sind mit einem Erfolgserlebnis ins neue Jahr gestartet. Dem FCB steht das noch bevor und er ist durch die Siege der beiden ärgsten Konkurrenten nun ein bisschen mehr unter Druck. Es geht gegen den FCZ schliesslich auch darum, die Formkurve für die nächsten Wochen in die richtige Richtung zu biegen.

Bis zum 14. Februar und erneut einem Spiel gegen die Zürcher haben die Basler englische Wochen vor sich. Perfekt, wenn man sich in einen Lauf spielen und die Erkenntnisse der Vorbereitung auf dem Platz umsetzen kann. Es besteht aber ebenso die Gefahr, dass Mitte Februar schon eine Vorentscheidung im Rennen um den Titel gefallen ist.

Der Klassiker gegen den FC Zürich ist für die Basler gleich zum Auftakt ein zentrales Spiel. Es geht zwar nicht um alles, so wie im September in der Qualifikation zur Europa League gegen Osijek. Die Situation ist jedoch vergleichbar und der Druck für die Basler ist nicht weniger gross.

Allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass Ciriaco Sforza seinen Lieblingssatz aus den ersten Monaten jetzt nicht mehr bei jeder Gelegenheit aus der Tasche ziehen kann.