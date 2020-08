Zurück in der Super League

Was hat sich verändert im Vergleich zu dem Trainer, der Sforza vor fünf Jahren war, als er kurz beim FC Thun engagiert war? «Ich habe meine Analyse gemacht. Was will ich? Was nicht? Was muss ich verbessern? Das konnte ich in Wil umsetzen, mit vielen Jungen und frechem Fussball nach vorne. Ich habe mich als Trainer enorm entwickelt».