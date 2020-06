Ausgangslage FC Luzern

Für den FC Luzern kam die Corona-Pause zu einem äusserst ungünstigen Zeitpunkt: In der Super-League hatten die Zentralschweizer zuletzt fünf Siege und ein Unentschieden aneinandergereiht und sind so auf den 6. Tabellenrang geklettert. Unter den eben erwähnten Siegen finden sich Erfolge gegen namhafte Gegner wie YB (2:0), St. Gallen (1:0) - oder eben auch den FC Basel. Die Luzerner besiegten Basel in der 18. Runde mit 2:1.

Aber es ist nicht alles gold, was glänzt: Die Testspiele verliefen für den FC Luzern alles andere als nach Wunsch. Sowohl gegen Vaduz (0:3) als auch gegen Lausanne (0:5) kassierten die Luzerner eine deutliche Niederlage. Auch die Tatsache, dass das heimische Stadion mehrheitlich noch leer bleibt, dürfte den heimstarken Luzernen nicht gerade in die Karten spielen. Wir bleiben also gespannt auf den ersten Ernstkampf des FC Luzern seit dem Lockdown.