Herzlich willkommen!

Herzlich willkommen im Liveticker zum Auftaktspiel des FC Basel in der Europapokal-Saison 2023/2024. Will der FC Basel in der Conference League eine ähnlich erfolgreiche Kampagne absolvieren wie in der Vorsaison, in der man die Finalteilnahme nur knapp verpasste, muss Rotblau sich zuerst einmal das Ticket für die Gruppenphase sichern. Erster Gegner auf dem Weg dorthin ist der FK Tobol Kostanay aus Kasachstan. Hier können Sie alle Geschehnisse rund um die Partie live mitverfolgen. Anpfiff im Joggeli ist um 19.30 Uhr. Viel Spass beim Lesen!