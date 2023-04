Keine FCB-Fans in Nizza zugelassen – Der FC Basel spricht von einem «Akt der Willkür» Nach einem Hin und Her ist jetzt klar: Die FCB-Fans sind in Nizza nicht zugelassen. Der Club will gerichtlich gegen den Erlass des Innenministeriums vorgehen. Tilman Pauls

Am Dienstagabend setzte sich Christian Estrosi noch mal an seinen Computer. Oder an sein Handy, wer weiss das schon. Wahrscheinlich war es eine andere Person, die im Namen des Bürgermeisters von Nizza eine Meldung via Twitter verbreitete, die die Fans des FC Basel betraf.

«Ich danke Innenminister Gérald Darmanin dafür, dass er den von mir geforderten Erlass unterschrieben hat, der die Bewegungsfreiheit von Anhängern des FC Basel untersagt.» Anders formuliert: Wenn am Donnerstag das Rückspiel zwischen dem FCB und dem OGC Nizza in der Conference League stattfindet, sind Basler Fans nicht zugelassen.

Dabei hatte es am Dienstag noch geheissen, dass die Basler ins Stadion dürfen, wenn sie sich an die strikten Auflagen der Behörden halten: Sie hätten sich von Mittwoch bis Freitag nicht in gewissen Bereichen der Stadt und um das Stadion aufhalten dürfen. Auch Fanutensilien, provozierende Fahnen oder Banner waren untersagt.

Am späten Abend dann aber der erneute Meinungswechsel. Aufgrund von erwarteten Streiks am Spieltag könne man die Sicherheit der rund 1700 erwarteten Auswärtsfans aus Basel nicht garantieren. Auch die nationale Sicherheit könne aufgrund der aktuellen Situation nicht gewährleistet werden.

Den Schweizer Botschafter in Paris involviert

Der FCB hat diese Entscheidung am Mittwochmorgen bestätigt und – was nicht besonders oft vorkommt – bewertet. Der Club spricht von einem «Akt der Willkür», wie ihn der Club noch nie erlebt habe. Man sei «wütend» sowie «masslos enttäuscht über das inakzeptable Vorgehen».

Der Club hat alles versucht, um die Entscheidung von Frankreichs Behörden noch umzukehren. Man hat ein Anwaltsschreiben an die Behörden, die Uefa sowie den OGC Nizza verschickt und den Schweizer Botschafter in Paris involviert. Der Club geht sogar gerichtlich gegen den Erlass des Innenministeriums vor.

Das grundsätzliche Problem ist damit aber natürlich nicht gelöst. So kurzfristig vor dem Spiel am Donnerstag sind einige Fans längst in Nizza angekommen. Und es dürfte auch diejenigen geben, die ihre Flüge und Hotels nicht stornieren wollen und trotzdem anreisen. Zumal die Chance besteht, dass die Entscheidung der Behörden in einem Schnellverfahren noch rückgängig gemacht werden kann.

Die Muttenzerkurve hat auf ihrer Webseite angekündigt, dass man sich den Europacup nicht nehmen lassen will. Und falls die Fans am Donnerstag definitiv verboten sind, werde man das Spiel zusammen in einer grösseren Stadt ausserhalb der Verbotsgrenzen verfolgen.

