Heute ist Fussball nur nebensächlich

Das Erdbeben in Teilen der Türkei und Syriens ist auch in den Köpfen der Basler gegenwärtig. Heiko Vogel machte bereits nach dem Sion-Spiel klar, dass der Fussball in solchen Situationen nur nebensächlich sei. Trabzonspor-Trainer Abdullah Avci sagte: «Wir sind aktuell nicht in der Lage, uns auf den Fussball zu konzentrieren.» Jubeln werden an diesem Abend beide Teams nicht.