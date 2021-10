2:0 gegen den FC Lugano – Der FC Basel siegt unter besonderen Umständen Rotblau wirkt gegen Lugano verwundbar – doch in Anbetracht des Todesfalls, den man verkraften muss, ist das keine Überraschung. Am Ende behauptet man die Tabellenführung. Oliver Gut , Tilman Pauls

Trauerminute für den verstorbenen, langjährigen FCB-Mitarbeitenden Josef Zindel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone).

Patrick Rahmen kennt die Antwort auch nicht. «Es ist schwierig zu sagen, inwiefern das einen Einfluss auf die 90 Minuten hatte», sagt der Trainer des FC Basel, nachdem seine Mannschaft in einer animierten Heimpartie gegen den FC Lugano mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt hat. Gefragt worden ist er nach Josef Zindel, dem bekannten, langjährigen Mitarbeitenden, der in der Nacht vor dieser Begegnung verstorben und zu dessen Andenken vor der Begegnung eine bewegende Schweigeminute abgehalten worden ist – begleitet von anerkennendem, stärker werdendem Applaus für einen Menschen, der sich um diesen Club in verschiedenster Weise verdient gemacht hat.