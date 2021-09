4:2-Sieg gegen Kairat Almaty – Der FC Basel siegt ungefährdet – verliert in den letzten 30 Minuten aber den Faden Die Basler gewinnen 4:2 gegen Kairat Almaty in der Conference League und begrüssen einige zuletzt verletzte Spieler zurück. Tilman Pauls

Dan Ndoye erzielt das 4:0 kurz nach der Halbzeit. Nachdem sein Treffer gegen den FC Zürich einem anderen Spieler angerechnet wurde, ist es nun sein erstes Tor im FCB-Trikot. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Kurz vor dem Ende erheben sich die Basler Fans von ihren Sitzen. Es geht sogar eine Welle durchs Stadion, so gut das eben möglich ist bei 8712 Zuschauern. Der FC Basel und Kairat Almaty lassen den Ball noch ein bisschen durch die Reihen laufen, dabei ist dieses Spiel längst entschieden. Dann pfeift Schiedsrichter Stuart Attwell ab, die Teams verschwinden in der Kabine – und kommen 15 Minuten später zur zweiten Halbzeit wieder zurück.

Theoretisch hätte man sich die zweite Hälfte sparen können, so wirkte es zumindest nach 45 Minuten. 3:0 für einen deutlich überlegenen FC Basel, was sollte da schon passieren? Doch es war gut, dass Attwell und die Uefa darauf bestanden, dass auch an diesem Abend über die volle Distanz gespielt wird. Denn so konnte man nicht nur das vierte Tor der Basler bejubeln. Sondern es wurde auch offensichtlich, dass es selbst gegen einen Gegner wie Almaty nicht viele Unkonzentriertheiten verträgt.