Frei über das künftige FCB-System

Die Kaderplanung ist im Prozess. Es werden viele Diskussionen geführt. Zuletzt in Winterthur hat Frei in einem 4-2-3-1 spielen lassen. In Basel möchte er eine gewisse Flexibilität im System, «weil wir flexibler werden wollen». Wenn der FCB mit zwei Stürmern agieren werde, dann mehrheitlich mit drei Verteidigern.