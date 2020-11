FCB-Sieg in St. Gallen – Der FC Basel kommt stark aus seiner persönlichen Corona-Pause Spielerisch mag der FC St. Gallen an diesem Sonntag besser zu gefallen als die Gäste vom Rhein. Doch der FC Basel überzeugt durch Effizienz und Kampfgeist. Er holt sich so einen Sieg, der nicht erwartet werden durfte. Oliver Gut

Hier trifft Fabian Frei kein zweites Mal – aber das ist auch nicht mehr nötig. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone).

In der Schlussphase macht der FC St. Gallen noch einmal das in geballter Form, was er zuvor regelmässig über die ganze Partie verteilt gemacht hat. Er sucht den Abschluss. Und er findet ihn auch. Aber nur in ungenügender Qualität, so dass der Ball jeweils am Tor des FC Basel vorbeifliegt. Erst ist es Görtler, der aus der Distanz verpasst. Dann ist es Traoré, der einen Kopfball um Zentimeter neben den Pfosten setzt. Und schliesslich schiesst auch noch Guillemenot neben das Ziel.

Ja, die Ostschweizer gewinnen an diesem Sonntag, wenn es um die Stilnoten geht. Sie spielen Fussball. Sie suchen mit raschen Pässen in die Tiefe die Offensive konsequent. Und sie wissen immer wieder mit guten Laufwegen und feinen Ballstaffetten zu gefallen. Aber in der A-Note, die im Fussball das einzige ist, das zählt, da ist der FC Basel besser. Er zeigt jene Effizienz, die den Gastgebern abgeht und ist am Ende der logische Sieger, entscheidet die Begegnung mit 3:1 Toren für sich.