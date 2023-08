Nach Flug-Chaos – Der FC Basel ist zwölf Stunden vor Anpfiff in Kasachstan gelandet Am Donnerstag (16 Uhr, MEZ) kämpft der FCB bei Tobol Kostanay um den Einzug in die 3. Qualifikationsrunde der Conference League. Eingetroffen ist er am Spielort erst am Morgen des Spieltags. Dominic Willimann

Um 7.45 Uhr kasachische Zeit landete der FCB-Charter am Donnerstag in Kostanay. Foto: Dominic Willimann

Als am Donnerstag um 7.45 Uhr kasachische Zeit die Boeing 737-500 in Kostanay aufsetzt, ist die Erleichterung bei der rund 40-köpfigen Delegation riesig. Nach langem Warten und Hin und Her konnte der FC Basel am Mittwoch um 20.15 Uhr Schweizer Zeit endlich in Basel abheben. Der Grund für die 32-stündige Abflug-Verspätung an das Europacup-Spiel in Kasachstan war eine defekte Cockpit-Scheibe an der gebuchten Maschine.

So landete der FC Basel zwölf Stunden vor Anpfiff im Norden Kasachstans. Der Flug – mit einem Tankstop in Tiflis – verlief ohne Zwischenfälle. Und trotz aller Widrigkeiten versuchten die Spieler, so gut wie möglich sich auszuruhen und wenn möglich ein paar Stunden zu schlafen. Wer mehr Action wollte, durfte zum Piloten ins Cockpit und die besondere Aussicht geniessen. Der Vorname des Manns im Cockpit: Basel (wenn das kein gutes Omen für das Spiel ist…).

Willkommen in Kasachstan – Finn van Breemen verlässt den Flughafen in Kostanay. Foto: Dominic Willimann

Bei Ankunft am Spielort konnten sich die rotblauen Akteure ein erstes Mal mit den Temperaturen vertraut machen. Bereits morgens drückte die Sonne durch die Wolken und bei Anpfiff wird es etwa 30 Grad heiss sein. Erst aber ging es nach einem längeren Prozedere bei der Passkontrolle ins Teamhotel, wo in den nächsten Stunden die Erholung von der Reise und das Angewöhnen an die Zeitverschiebung (plus 4 Stunden) im Vordergrund stehen.

Danach geht es direkt in die Spielvorbereitung. Der FCB hat eine Partie vor sich, in der ein 1:3 aus dem Hinspiel wettgemacht werden muss. Dabei muss er nebst den Gesperrten, Verletzten, Kranken und nicht Spielberechtigten auch noch kurzfristig auf Sergio Lopez verzichten. Der Aussenverteidiger fühlte sich am Mittwoch am Euroairport unwohl und klagte über Schwindelgefühle. Statt sich in den Flieger nach Kasachstan zu setzen, verliess der 24-Jährige das Gate und kehrte heim.

