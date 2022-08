Sieg im Elfmeterschiessen – Der FC Basel gründet gegen Bröndby eine neue Tradition Wie schon im Vorjahr setzen die Basler sich in einem entscheidenden Europacup-Rückspiel im Elfmeterschiessen durch. Nach dem Sieg gegen Bröndby wartet jetzt ZSKA Sofia. Tilman Pauls Oliver Gut

Die Basler feiern ihren Torhüter Marwin Hitz und den Einzug in die Playoffs. Foto: Keystone

Rechtzeitig zum Elfmeterschiessen ist Alex Frei zurück, er war gerade noch kurz in der Kabine. Doch er stellt sich nicht direkt an der Seitenlinie auf, da wo seine Spieler und Betreuer sich postiert haben. Sie müssen ihn erst zu sich ziehen, in ihre Reihe der Bangenden. Dann steht Frei rechts von Davide Callà, wobei, nein, eigentlich hängt er eher.