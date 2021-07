1:0 im Test gegen GC – Der FC Basel gewinnt und Males schaut zu Im dritten Testspiel gewinnen die Basler mit 1:0 gegen GC. Darian Males sitzt auf der Tribüne und wird in den nächsten Stunden offiziell zum FCB zurückkehren. Tilman Pauls

Sergio Lopez, Pajtim Kasami und Jordi Quintilla bejubeln das 1:0 der Basler im Test gegen GC. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Nach der Niederlage gegen den FC Thun und dem Unentschieden gegen Dynamo Kiew hat der FC Basel das erste Spiel in dieser Vorbereitung gewonnen – und das gegen jenes Team, gegen das die Basler am 27. Mai die Saison eröffnen werden: den Grasshopper Club aus Zürich.

Pajtim Kasami erzielte bereits in der 4. Minute das einzige Tor der Partie, in der die Basler in der ersten Hälfte mit einer Dreierkette spielten. Ein System, in dem die Basler unter ihrem aktuellen Trainer noch nicht aufgelaufen sind. Es zahlte sich insofern aus, als dass der FCB zum ersten Mal in der Vorbereitung ohne Gegentreffer blieb.

Males hat schon mit dem Team trainiert

Viel interessanter war aber ohnehin, was sich um den Platz herum abspielte. Zum Beispiel war da nicht nur David Degen zu sehen, der neue Basler Besitzer, sondern auch dessen Zwillingsbruder Philipp. Und auf der Tribüne hatte ebenfalls Darian Males Platz genommen.

Zwischenzeitlich hatte es ja so ausgesehen, als werde der 20-Jährige die Basler definitiv verlassen. Nun steht seine Rückkehr aber kurz bevor. Males hat bereits wieder mit dem Team trainiert und wird in den kommenden Stunden offiziell als Neuzugang – oder besser gesagt: als Wieder-Verpflichtung – bekannt gegeben werden.

FC Basel - Grasshopper Club 1:0 (1:0)

Nachwuchs-Campus Basel. – 270 Zuschauer. – SR Adrien Jaccottet. – Tore: 4. Kasami 1:0 (Petretta).

FCB (1. Halbzeit): Lindner; Djiga, Cardoso, Frei, Petretta; Kasami, Quintillà; Lòpez, Stocker, Pululu; Cabral.

FCB (2. Halbzeit): Gebhardt; Chiappetta, Hajdari, Durrer, Bunjaku; Xhaka, Marchand; Zhegrova, Palacios, Sene; van Wolfswinkel.

GC (1. Halbzeit): Matic; Arigoni, Cvetkovic, Hoxha, Toti; da Silva, Abrashi, Diani; Pusic; de Carvalho Demhasaj.

GC (2. Halbzeit): Matic; Mesonero, Imram Bunjaku, Souare, Lenjani; Fehr, Schmid, Kalem; Gjorgjev; Ribeiro.

