Liveticker: FCB in der Conference League - Der FC Basel gastiert bei Ujpest Budapest

Frei, Lang und Palacios in der Startelf

Patrick Rahmen nimmt im Vergleich zum Spiel gegen Sion drei Wechsel in der Startelf vor. Frei, Lang und Palacios ersetzen Petretta, Lopez und Esposito. Die Partie wird in kürze beginnen – um 21 Uhr ist Anpfiff in Budapest.

Ujpest hat übrigens in der zweiten Qualifikationsrunde einen Bekannten eliminiert. Die Ungarn setzten sich gegen den FC Vaduz durch.