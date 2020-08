13. Minute

Beide Teams nicht in Bestbesetzung

Sowohl der FC Basel als auch der FC Luzern treten heute übrigens nicht in Bestbesetzung an. Während für die Basler am Donnerstag das wichtige Europa-League-Rückspiel gegen Frankfurt ansteht, treffen die Luzerner am selben Tag im Schweizer Cup auf Meister YB.

So dürfen heute Spieler glänzen, die sonst eher wenig Spielzeit erhalten. Auf Basler Seite darf beispielsweise der wirblige Oberlin ran, der sich in diesen ersten Minuten äusserst aktiv zeigt.