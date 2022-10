Verrückte Partie in Basel

Als Fazit nach der ersten Hälfte kann gesagt werden, dass der Zuschauer hier bislang eine hart umkämpfte, teils wilde Partie gesehen hat. Geprägt von vielen Fouls und Wortgefechten zwischen den beiden Teams, begann diese erste Hälfte mit einem Kaltstart für den FC Basel. Guillemenot brachte die Ostschweizer nach schöner Kombination bereits in der 6. Minute in Führung. Die Basler konnten jedoch eiskalt reagieren: Durch Treffer in der 15. und 17. Minute von Zeki Amdouni und einem Eigentor von St. Gallen-Goalie Zigi drehten die Gastgeber die Partie innerhalb von drei Minuten.

Nebst der Führung gehen die Basler mit einem weiteren Vorteil in die zweite Halbzeit. Basil Stillhart sah nach einer Notbremse gegen Darian Males in der 35. Minute die Rote Karte, wodurch der FCB nun in Überzahl seine Führung verwalten – und möglicherweise sogar ausbauen – kann.