Die Ausgangslage

Der FC Basel holte aus seinen letzten fünf Super-League-Partien nur einen Sieg (3:1 gegen Aufsteiger Winterthur am 23. Oktober). Den Wallisern ist es ebenso ergangen – ihr letzter Sieg datiert vom 15. Oktober (2:0 im Heimspiel gegen Luzern).

Beide Teams rangieren derzeit im Mittelfeld des Klassements und sind somit Tabellennachbarn. Sion weist 19 Punkte aus 14 Spielen auf und steht auf Platz fünf, Basel hat 17 Punkte, jedoch ein Spiel weniger absolviert als die Sittener. Mit einem Sieg könnte der sechstplatzierte FCB somit am FC Sion vorbeiziehen.

Die letzte Begegnung der beiden Mannschaften in der Super League war am 3. September. Damals gewannen die Walliser durch einen Treffer von Ex-Basler Giovanni Sio kurz vor Spielende mit 2:1.

Das Heimspiel gegen den FC Sion ist für den FC Basel die letzte Partie im St.-Jakob-Park in diesem Kalenderjahr. Die letzten beiden Begegnungen 2022, bevor die Super League aufgrund der Fussball-WM in Katar in eine verfrühte Winterpause geht, sind beide auswärts.