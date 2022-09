Ein bisschen Fussballromantik

Die Namen der Teilnehmer der Conference League werden immer exotischer. Das ist bester Dünger für die Fussball-Romantik. Die «New York Times» hat die Conference League deswegen einmal so beschrieben: «Der beste Wettbewerb in Europa ist der, den Sie sich nicht anschauen.» Die Conference League ist jedenfalls die einzige Chance, dass auch kleinere Vereine an den Millionen der UEFA teilhaben können. Für den armenischen Rekordmeister FC Pyunik, dessen Spitzname «Phönix» lautet, ist es das erste Spiel in der Conference League. Mit dabei ist auch einer, der vor zehn Jahren bereits in der Schweiz bei YB gespielt hat: Alexander Gonzalez.