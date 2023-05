Fünf Wechsel

Im Vergleich zur Conference-League-Partie gegen die Fiorentina vom Donnerstag ändert FCB-Coach Heiko Vogel sein Team auf fünf Positionen: In der Verteidigung rückt Andy Pelmard aufgrund der Rotsperre von Adams einen Platz nach innen, seinen Platz hinten links nimmt Riccardo Calafiori ein. Im linken Mittelfeld spielt daher neu Anton Kade. Im rechten Mittelfeld ersetzt Hugo Novoa den verletzten Dan Ndoye. Taulant Xhaka und Wouter Burger – die gegen die Fiorentina noch im Einsatz waren, in der Super League aber rotgesperrt sind – werden durch Fabian Frei und Darian Males ersetzt. Und im Sturm spielt an der Seite von Jean-Kévin Augustin anstatt Zeki Amdouni nun Andi Zeqiri.