Frage: Was machen kleinere Sportvereine, die fast nur Stehplätze haben?

Berset: «Wir sind nahe an dem dran, was die Sportligen als Massnahmen vorgeschlagen haben. Dazu gehörte auch eine strenge Sitzplatzpflicht. Ich hoffe, sie haben überprüft, ob dies so möglich ist.» Man habe dem Bundesrat bestätigt, dass die Massnahmen machbar seien.