Im Fokus: Arthur Cabral – Der FC Basel braucht seine Tore Das Team von Trainer Ciriaco Sforza war vor dem gegnerischen Tor zuletzt zu wenig effizient. Das liegt auch daran, dass Arthur Cabral seine erste Schaffenskrise im Trikot der Basler erlebt. Tilman Pauls

Zuletzt hat Arthur Cabral sich häufiger aufgeregt als seine Tore bejubelt. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Manchmal vergisst man, dass Arthur Cabral erst etwas mehr als ein Jahr für den FC Basel spielt. Seit er im Sommer 2019 in die Schweiz gekommen ist, hat er in verlässlicher Regelmässigkeit seine Tore erzielt und sich innerhalb von wenigen Wochen zum verlässlichsten FCB-Stürmer entwickelt.

Auch in dieser Saison steht Cabral mit sechs Treffern und zwei Assists schon wieder an der Spitze der Basler Skorerwertung. Doch wenn Trainer Ciriaco Sforza zuletzt immer wieder mal die mangelnde Effizienz vor dem gegnerischen Tor monierte, so hängt die offensive Schaffenskrise auch mit Cabral zusammen.

Natürlich, Cabral bekam in den letzten Partien nicht viele brauchbare Zuspiele in die Füsse. Doch wenn er mal die Chance hatte, dann zeigte er sich auffällig ineffizient. Seinen letzten Treffer aus dem laufenden Spiel heraus erzielte er Anfang November beim 3:1 in St. Gallen, also vor mehr als zwei Monaten.

Und weil auch Ersatzstürmer Ricky van Wolfswinkel zuletzt kein ernsthafter Ersatz für Cabral war, kommt es an diesem Samstag im Duell gegen Servette auch auf ihn an. Der FCB braucht Tore – und dafür ist in erster Linie der 22-Jährige zuständig.

Kennen Sie bereits unseren FCB-Newsletter?

Erhalten Sie jeden Samstagmorgen die wichtigsten und besten Geschichten rund um Ihren Lieblingsfussballclub. Melden Sie sich hier an.