Beide Optionen gezogen – Der FC Basel bindet Zeki Amdouni und Andy Diouf bis 2027 Die Basler statten beide Spieler mit langfristigen Verträgen aus. Trotzdem könnte es sein, dass Amdouni und Diouf in der nächsten Saison nicht mehr für den FCB spielen. Tilman Pauls

Zeki Amdouni (links) und Andy Diouf haben beim FC Basel Verträge bis zum Sommer 2027 unterschrieben. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Eine grosse Überraschung war es nicht, was der FC Basel am Dienstag pünktlich um 14 Uhr verkündete. Und trotzdem war es eine freudige Nachricht für den Club und seine Fans, denn die Basler haben Zeki Amdouni und Andy Diouf definitiv übernommen. Beide Spieler haben einen Vertrag über vier Jahre bis zum Sommer 2027 unterschrieben.

Sowohl Amdouni als auch Diouf hatten vor einem Jahr nach Basel gewechselt, Amdouni vom Super-League-Absteiger Lausanne-Sport und Diouf von Stade Rennes aus der französischen Liga. Beide mit der Verheissung auf eine grosse Karriere, beide mit viel Talent – und beide mit einem Leihvertrag mitsamt Übernahme-Option. So wie auch viele andere Spieler des FCB in den vergangenen Jahren.

Dass die Basler die Option in diesen beiden Fällen einlösen, hatte sich in den letzten Wochen immer deutlicher abgezeichnet: Im Fall des 22-jährigen Amdouni war dies mit jedem starken Auftritt in der Conference League, mit jedem Treffer und mit jedem Länderspiel für die Schweiz offensichtlicher. Und auch Zentrumsspieler Diouf hat sich mit seinen starken Leistungen für eine Übernahme aufgedrängt.

«Mit Zeki und Andy konnten wir zwei absolute Ausnahmespieler fest verpflichten», sagt Sportdirektor Heiko Vogel. «Sie haben im nationalen wie auch internationalen Wettbewerb mehrfach überzeugt, bereits viel wichtige Erfahrung gesammelt und sich für eine feste Verpflichtung aufgedrängt.»

Die Basler lassen sich die Übernahme der beiden Spieler durchaus etwas kosten. Bei Amdouni soll die Gebühr, die in Richtung Lausanne überwiesen wird, in diesem Sommer bei rund drei Millionen Franken liegen. Bei Diouf soll sie sogar noch ein bisschen höher sein, was das Übernahme-Gesamtpaket für beide Spieler auf rund sechs Millionen Franken anwachsen lässt.

Das ist eine stattliche Summe für den FCB in seiner aktuellen finanziellen Situation. Aber klar ist auch, dass beide Spieler ihren Marktwert aufgrund der jüngsten Leistungen bereits so sehr gesteigert haben, dass sie den FCB für ein Vielfaches der Übernahme verlassen könnten. Das Investment hat sich in beiden Fällen ausgezahlt, das kann man bereits jetzt sagen, ohne den weiteren Verlauf der beiden Karrieren zu kennen.

Wie es für die beiden Spieler weitergeht, ist offen. Allerdings besteht durchaus die Möglichkeit, dass sowohl Amdouni als auch Diouf – trotz ihrer frisch unterzeichneten Verträge – schon in der kommenden Saison nicht mehr in Basel spielen, sondern den Verein wechseln. Es soll zahlreiche Interessenten aus grossen, potenten Ligen geben.

Die Basler würden in diesem Fall an sportlicher Klasse verlieren, das ist keine Frage. Sie würden dafür aber finanziell entschädigt. Und es wäre ein wichtiges Zeichen, dass die Transfer-Philosophie von David Degen und dessen Team sich auszahlen kann.

Offen ist hingegen noch, wie es mit den anderen Leihspielern weitergeht. Die Verträge von Kasim Adams, Andi Zeqiri und Darian Males laufen im Sommer aus. Der Spanier Hugo Novoa, der zuletzt kaum mehr eine Rolle gespielt hat, hat seinen Leih-Kontrakt am Rheinknie bis Ende Juni 2024. Die sportliche Führung des FC Basel wird sich also auch über diese Personalien baldmöglichst im Klaren sein müssen, wie deren Zukunft aussieht.

