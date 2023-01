FCB-Kolumnist Gabriel Vetter blickt in die rotblaue Zukunft. Foto: Kostas Maros.

Vor lauter juristischem und finanziellem Riesenbuhei um den FCB in den letzten Tagen geht fast vergessen, dass Rotblau dieses Wochenende wieder in die Liga startet. Darum also: Weg mit der Paragrafenreiterei und her mit den wirklich wichtigen Fragen: