Emotionales Duell um den Aufstieg – Der FC Allschwil verpasst die Krönung Rudelbildungen, wütende Fans, etliche Platzverweise: Die Baselbieter unterliegen in einem hochemotionalen Spiel Dardania Lausanne 0:1 und verbleiben in der 2. Liga regional. Alan Heckel

Viel Gegenwehr: Allschwils Hasan Ates (l). und seinen Teamkollegen wurde nichts geschenkt. Foto: Pino Covino

Die Emotionen kochten im zweiten Aufstiegsspiel zwischen dem FC Allschwil und Dardania Lausanne mehrfach hoch, das zahlreich erschienene Publikum im Brüel hielt sich mit Unmutsbekundungen bei Schiedsrichterentscheiden gegen ihr Team nicht zurück.

In der 62. Minute überschlugen sich schliesslich die Ereignisse: Hasan Ates wollte einen Einwurf schnell ausführen, doch Gästetrainer Gentian Bunjaku spitzelte diesem den Ball weg, worauf ihn der Allschwiler Offensivspieler leicht anrempelte. Es kam zu einer massiven Rudelbildung, teilweise flogen die Fäuste und von der Tribüne wurde ein Becher auf den Rasen geworfen. Es dauerte lange, die zahlreichen Streithähne zu trennen, dazu hatten sich zahlreiche Zuschauer nicht im Griff und teilten – zum Glück nur verbal – gegen die Gegenseite aus.

Schiedsrichter David Portmann pfiff die Partie aber nicht sofort wieder an, stattdessen verharrten alle Protagonisten minutenlang auf dem Rasen. «Ich weiss nicht, wieso der Schiri das getan hat. Wahrscheinlich musste er sich mit seinen Assistenten darauf einigen, wen er vom Platz stellen soll», mutmasste Allschwils Captain Nico Lomma.

Die Polizei muss kommen

Schliesslich traf es Joel Schuler vom Heim- und Ramis Sentürk vom Gastclub. «Beide hatten mit der Schlägerei nichts zu tun gehabt», waren sich Lomma und sein Trainer Roderick Föll sicher. Letzterer hätte nichts dagegen gehabt, wenn der Match zu diesem Zeitpunkt abgebrochen worden wäre, zumal die Polizei gerufen worden war.

Doch nach rund zwölf Minuten Unterbruch rollte der Ball wieder und es waren die Einheimischen, welche die Tumulte besser verdaut zu haben schienen. Sie drückten nun zwingender auf das 1:1, hatten diverse gefährliche Aktionen und eine riesige Ausgleichschance. Doch Roberto Farinha e Silva brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Linie, weil Verteidiger Faik Muja im Stile eines Karateka den Schuss noch abwehren konnte (78.).

Heisse Partie: Vor den Zuschauerrängen kommt es zu einer Rudelbildung. Foto: Pino Covino

Die 16-minütige Nachspielzeit brachte zwar diverse weitere Aufreger, darunter drei Platzverweise, aber kein Tor mehr. Und so jubelten die Gäste über einen 1:0-Sieg und den Aufstieg in die 2. Liga interregional. Den Allschwilern blieb nur der Frust. «Wir haben es verpasst, unsere starke Saison zu krönen», bedauerte Verteidiger Robin Nüssli. «So ist Fussball. Wir hatten unsere Chancen, aber wir waren nicht clever genug», gab derweil Captain Lomma zu Protokoll.

Allschwils erste Saisonniederlage

Der Sieg der Westschweizer war keineswegs gestohlen. Sie waren robuster und zweikampfstärker als die Baselbieter. «Dennoch hatten wir sie besser unter Kontrolle als noch beim 1:1 im Hinspiel», fand Roderick Föll, der Dardania praktisch nur bei Standards und Weitschüssen gefährlich gesehen hatte. «Es ist bezeichnend, dass ein Weitschusstor die Partie entschied.» Dieses war in der 29. Minute gefallen. Eine Flanke wurde von der FCA-Abwehr in die Mitte abgewehrt, wo Dorin Basha aus vollem Lauf abzog und den Ball aus knapp 25 Metern in die Maschen hämmerte. Der Treffer zeigte Wirkung, sodass die Romands in der Folge dem 0:2 näher waren. Erst kurz vor der Pause bot sich Julijan Zirdum die Möglichkeit zum Ausgleich, doch er scheiterte allein vor Keeper Fadil Kosumi.

Das Telegramm Infos einblenden Allschwil – Dardania Lausanne 0:1 (0:1)

Im Brüel. – 800 Zuschauer. – SR Portmann. – 29. Basha 0:1. Allschwil: Schmid; Nüssli, Schuler, Borer (48. Lino Heitz), Mbatchou; Farinha e Silva (94. Aufdereggen), Lomma; Ates (82. Ackermann), Zirdum, Gallacchi (60. Süess); Salihu (58. Sy). Dardania Lausanne: Kosumi; Muja, Dema, Nrejaj, Malis (96. Murseli); Basha, Sentürk, Shehu; Grainca (51. Yanis Marolany), Kilinc (81. Ademi), Luwawa (76. Morina). Bemerkungen: Allschwil ohne Luca Heitz, Merschnigg, Scheibler, Setti (alle verletzt), Nyfeler (krank), Lange, Milos, Stasi, Subotic (alle abwesend) und Götz (kein Aufgebot). – Platzverweise: 71. Schuler, 71. Sentürk, 100. Yanis Marolany (alle Tätlichkeit), 100. Nüssli (Unsportlichkeit), 104. Lomma (Foul, 2, Verwarnung). – Verwarnungen: 15. Dema, 16. Muja, 33. Nüssli, 41. Luwawa (alle Foul), 70. Kabacalman (Assistenztrainer Dardania), 70. Farinha e Silva (beide Unsportlichkeit), 72. Shabiji (Assistenztrainer Dardania, Reklamieren), 84. Ademi (Unsportlichkeit), 85. Malis (Foul), 87. Morina (Unsportlichkeit), 100. Lomma (Reklamieren). – 38. Lattenschuss Grainca. – Borer verletzt ausgeschieden. – 62. Spiel nach Rudelbildung für ca. 12 Minuten unterbrochen.



Obwohl man auf Allschwiler Seite die sportlichen Qualitäten Dardanias durchaus würdigte – «so eine physisch starke Mannschaft haben wir in der Nordwestschweiz nicht», sagte beispielsweise Goalie Marco Schmid –, waren auch die vielen Unsportlichkeiten des Gegners ein grosses Thema. «Wenn man mit der Faust voran in ein Kopfballduell springt, hat das nichts mit Fussball zu tun», seufzte Nüssli, während Schmid kopfschüttelnd meinte: «Es kann doch nicht sein, dass die Polizei wegen eines 2.-Liga-Spiels anrücken muss!»

Nach der ersten Niederlage im 28. Meisterschaftsspiel bleibt der FC Allschwil eine weitere Saison in der 2. Liga regional. Wegen des verpassten Aufstiegs der Blauroten sind auch die Siege der zweiten Mannschaften des SC Binningen und des FC Aesch in den Aufstiegsspielen Makulatur: Sie müssen weiterhin in der 3. respektive 4. Liga spielen.



Fehler gefunden?Jetzt melden.