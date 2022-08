Cup-Duell gegen den FC Basel – Der FC Allschwil lebt 14 Stunden seinen grossen Traum Sportlich hat der Club aus der 2. Liga regional keine Chance gegen die Profis des FC Basel. Für den FCA ist die Partie am Sonntag trotzdem der grosse Höhepunkt. Tilman Pauls

Beim Cup-Spiel zwischen dem FC Allschwil und dem FC Basel dominieren am Sonntag auf der Schützenmatte die Farben Rot und Blau. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Manchmal sind 14 Stunden eine kleine Ewigkeit. Besonders dann, wenn man 14 Stunden lang seinen Traum leben darf.

Am Sonntagmorgen um 8 Uhr kriegt der FC Allschwil den Schlüssel zu seinem Traum überreicht, was in diesem Fall bedeutet: zur Schützenmatte. Bis um 22 Uhr gehört das Stadion dem Club aus der 2. Liga regional, 14 Stunden darf er sich hier zu Hause fühlen und das grösste Spiel seiner Clubgeschichte bestreiten. Schweizer Cup, erste Runde, gegen die Profis des FC Basel.

Der FCA hat vor drei Jahren bereits gegen ein Team aus der Super League gespielt, den FC Sion. Es kamen fast 2000 Zuschauer, Spieler wie Pajtim Kasami oder Mickael Facchinetti standen auf dem Rasen, die Allschwiler verloren 1:10. Aber das ist längst noch kein Vergleich mit dem Spiel vom Sonntag. Denn wann hat ein Club wie der FCA schon die Chance, gemeinsam mit der Muttenzerkurve zum Stadion zu marschieren und sich selbst zu feiern?

Im August 2019 traf der FCA im Schweizer Cup bereits auf einen Club aus der Super League: Das Duell gegen den FC Sion ging mit 1:10 verloren. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Es ist Donnerstag, drei Tage vor dem grossen Spiel, und Allschwil-Präsident René Hagen wirkt entspannt. Kein Vergleich zur Situation vor einigen Wochen, als der FCA verzweifelt auf der Suche nach einer mobilen Tribüne war, um das Spiel im eigenen Stadion austragen zu können. Hagen und seine Mitstreiter waren im Stress, hin- und hergerissen. Bis der Club schliesslich sagen musste: Es geht nicht, wir gehen auf die Schützenmatte.

«Das Thema ist abgehakt», sagt Hagen jetzt, «wir freuen uns auf das Spiel, auch wenn es nicht in Allschwil stattfinden kann.» Komplett entspannt kann er so kurz vor dem Spiel natürlich nicht sein, «aber es läuft». Die Tageskassen sind organisiert, für die Sicherheit ist gesorgt, das Catering ist aufgegleist. Rund 180 Personen helfen, damit der Traum Realität werden kann. Aufbau, Abbau, Säuberung, Einlaufkids, Ballkinder.

Derzeit sind knapp 5000 Tickets verkauft, am Ende könnten es noch mehr werden, besonders gewagt ist die Prognose nicht. Es wird einige geben, die sich am Sonntag spontan auf den Weg zum Stadion machen, wenn das Wetter stimmt. «Eventuell gibt es dann nur noch Stehplatzkarten», sagt Hagen, aber es wird in jedem Fall eine Tageskasse für Kurzentschlossene geöffnet sein.

Der FC Allschwil und der FC Sion betreten im August 2019 das Feld. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

In all dem Gerede vom grossen Traum geht das Sportliche fast ein bisschen unter, aber so ist das halt in den ersten Cup-Runden. Denn wie realistisch sind schon die Chancen eines Teams aus der 2. Liga regional gegen einen Club, der Schweizer Meister werden will? Zum Vergleich: Im letzten Jahr schied der FCB gegen Etoile Carouge aus, das war eine Sensation – doch die Genfer spielen drei Klassen höher als Allschwil.

Das weiss natürlich auch FCA-Trainer Roderick Föll, der als Trainer die Realität im Auge behalten muss. Seinen Spielern hat er zuletzt verboten, in der Kabine über das Spiel gegen den FCB zu reden. Erst in den letzten Tagen hatten sie die offizielle Erlaubnis. Die Botschaft ist klar: Die Cup-Partie gegen die Basler ist der emotionale Höhepunkt, aber es gibt noch anderes.

Das Team hat das Ziel aufzusteigen. Und dort sieht Föll ein mögliches Problem, wenn er an das Spiel gegen Sion zurückdenkt. Nach dem 1:10 verlor der FCA die ersten Partien zum Auftakt in die neue Saison gleich in Serie. Das soll dieses Mal nicht passieren, auch wenn für Föll klar ist, dass er die FCB-Partie mit keinem Verbot dieser Welt aus den Köpfen seiner Spieler kriegt.

Es lässt sich nicht verhindern, dass ein Club wie der FCA zu grossen Teilen aus FCB-Fans und -Sympathisanten besteht. Immerhin teilen sich die Clubs ja sogar die Vereinsfarben. Und trotzdem geht es gegeneinander. «Wir können nicht einfach den Bus parkieren und uns hinten reinstellen», sagt Föll, «dann verlieren wir am Ende vielleicht trotzdem mit 0:8.» Es soll eine Mischung geben, der FCA will seine Chancen suchen.

Im August 2013 trifft der FC Basel im Schweizer Cup auf der Schützenmatte auf die Old Boys – übrigens auch schon damals angeführt von Captain Fabian Frei. Foto: Patrick Straub (Keystone)

«Das Ergebnis muss bei so einem Spiel zweitrangig sein», sagt Präsident Hagen, «die Spieler haben gesagt: Wir wollen das in erster Linie geniessen, die Chance auf so ein Spiel kommt so schnell nicht wieder.» Und trotzdem ist da sicher irgendwo der Wunsch, zumindest ein Tor gegen den grossen FC Basel zu erzielen, ihn zumindest kurz zu ärgern.

Wobei man auch sagen muss: Für den FC Allschwil wird der Sonntag so oder so ein Erfolg. Nicht nur, dass er 14 Stunden lang seinen Traum leben darf. Am Ende wird das Spiel – davon darf man zumindest ausgehen – auch ein finanzielles Plus in der Kasse hinterlassen. Und das darf man bei all den Emotionen nicht unterschätzen.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

Fehler gefunden?Jetzt melden.