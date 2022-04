Start nach Mass in die Playouts – Der Favoritenrolle gerecht geworden – der RTV Basel bezwingt Genf Der RTV Basel holt gegen CS Chênois Genève einen souveränen 25:14-Sieg und führt in der Playout-Serie gegen die Genfer mit 1:0. Luc Durisch

Igor Stamenov ist auch nach über 600 Spielen für den RTV noch ein wichtiger Akteur. Foto: Pino Covino

Eine Minute vor Schluss wurde es richtig laut in der Rankhofhalle. Der Speaker iniziierte RTV-Rufe und Standing Ovations der 600 anwesenden Zuschauer für den Basler NLA-Handballclub. Getragen von der lautstarken Unterstützung, erzielte Jannis Voskamp wenige Sekunden vor Schluss noch einen weiteren Treffer zum 25:14-Endstand. Dank diesem Sieg gelingt den Realturnern ein Start nach Mass in die Playouts. Sie bezwingen den Letzten der Qualifikation souverän und gehen in der Best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung.

Das Team von Trainer Ike Cotrina Cabal zeigte sich von Beginn weg konzentriert, ging früh in Führung und baute diesen Vorsprung in den ersten 30 Minuten kontinuierlich aus. 13:8 stand es zur Pause zugunsten der Gastgeber. Vor allem Topskorer Aleksander Spende zeigte eine überragende Halbzeit. Er schoss gleich sieben der Basler Tore selbst. Ebenfalls einen grossen Anteil an der Führung hatte RTV-Keeper André Willimann, der in den ersten 30 Minuten fünf Versuche der Genfer abwehren konnte. Die Gäste fanden bei Ballbesitz ihrerseits aber auch zu selten die Lücken in der Basler Defensive, als dass sie dem RTV wirklich gefährlich werden konnten.

Paban springt ein

Nach der Pause stellten die Gäste ihr Spielsystem um. Sie agierten in der Defensive mit einer anderen Formation, nahmen den Basler Topskorer Spende so besser aus dem Spiel und versuchten, den RTV mit schnellen Gegenstössen vermehrt in Verlegenheit zu bringen. Dieses Rezept ging zu Beginn der zweiten Hälfte einigermassen auf, die beiden Teams skorten im Gleichschritt. Bei den Realturnern sprang Jorge Paban für den nun enger bewachten Spende ein und erzielte Treffer um Treffer. Am Ende kam der Kubaner auf sieben Tore aus sieben Versuchen, fünf davon im zweiten Umgang, und wurde daher nach Spielschluss zu Recht als bester Basler Spieler der Partie ausgezeichnet.

Bei den Genfern schlichen sich mit Fortdauer der Partie aber wieder vermehrt einfache Abspielfehler ein. Der RTV konnte diese zwar nur bedingt ausnutzen – denn in den zweiten 30 Minuten zeigte auch Bastian Soullier im Tor von Chênois mehrere starke Paraden –, baute den Vorsprung dennoch weiter aus, sodass das Team von Cortina Cabal am Ende souverän mit elf Toren Differenz gewann. Bester Werfer war Topskorer Spende, der Soullier neunmal bezwingen konnte.

Weiter geht es für den RTV bereits am Sonntag. Die Basler reisen für die zweite Playout-Partie nach Genf. Anpfiff ist um 16 Uhr. Das Team von Cotrina Cabal will gleich nachlegen und das Break schaffen.

