Polizei bringt Licht ins Dunkel – Der falsche Hund von Basel Ein Vierbeiner, der regungslos hinter einem Fenster sass, erweckte das Mitleid einer Frau. Sie befürchtete, mit ihm stimme was nicht, und alarmierte die Polizei.

Ein Frau wollte sich dieses Hundes erbarmen, der ständig regungslos hinter einem Fenster sass. Foto: Kantonspolizei BS

Die Pendlerzeitung «20 Minuten» hat einen kuriosen Fall eines Basler Polizisten aufgegriffen. «Eine besorgte Frau rief uns an und meldete einen Hund, welcher seit längerer Zeit am Fenster sitzen und sich nicht bewegen würde», schreibt der Polizist Raphael Schneider auf Instagram. Die Anruferin habe befürchtet, dass dem Tier etwas passiert sein könne. Daraufhin sei er mit seinen Kollegen ausgerückt, um die Lage zu überprüfen und dem Hund nötigenfalls zu helfen.

Vor Ort konnten die Polizisten aber zu ihrer Erleichterung und Erheiterung feststellen, dass kein Tier in Not geraten war. Bei dem vermeintlichen Tier handelte es sich um ein bedrucktes Kissen in der Form eines Hundes. Die Beamten konnten also unbesorgt wieder abziehen. Spass hatten sie aber offenbar: «Was haben wir gelacht. So etwas ist mir wirklich noch nicht passiert», schreibt Schneider.

Zwar war es in dieser Situation kein Notfall, dennoch handelte die Frau richtig, als sie die Polizei alarmierte. Das sagt Toprak Yerguz, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt, zu 20 Minuten. Es sei besser, einmal zu viel anzurufen als einmal zu wenig.

20min/bor