Mieter raus, Flüchtlinge rein – Der Fall Windisch, und wie die SVP alle Rollen gleichzeitig spielt Die Kantone melden 7300 freie Plätze für Flüchtlinge – trotzdem werden in Windisch 49 Mieter aus ihren Wohnungen geworfen, um Platz für Flüchtlinge zu schaffen. Was ist da los? Markus Häfliger Charlotte Walser René Laglstorfer

Eine geplante Flüchtlingsunterkunft im aargauischen Windisch löst Empörung aus. Foto: Silas Zindel

Am Anfang war eine Pushmeldung: «‹Schockiert›: Der Aargau richtet eine Asylunterkunft in Windisch ein – 49 Mieterinnen und Mieter erhalten die Kündigung», titelt die «Aargauer Zeitung» am Montagmittag auf ihrer Website.