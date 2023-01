Urteil des Basler Zivilgerichts – Der «Fall Szalai» beschäftigt den FC Basel sogar in Marbella Adam Szalai trainiert aktuell wieder mit der U-21 der Basler. Der Streit zwischen ihm und dem Club geht weiter – und könnte noch einige Zeit andauern.

Tilman Pauls

Adam Szalai im Zweikampf gegen Jurgen Mattheij im Heimspiel gegen ZSKA Sofia. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Während der FC Basel sich in der Sonne von Marbella auf die Rückrunde vorbereitet, heisst der graue Alltag für Adam Szalai: Schweiz, Basel, Training mit der U-21. Man könnte es auch «Trainingsgruppe Wald» nennen – oder ist das zu gemein? Und trotzdem ist der Stürmer sogar in Spanien präsent, denn die Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Club geht in die nächste Runde.