Eidgenössisches im Baselbiet – Der Faktor Zeit als Pluspunkt Im August nächsten Jahres findet in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. Die Vorbereitungen laufen planmässig, doch Corona beschäftigt auch die Organisatoren des Mega-Events. Dominic Willimann

Christian Stucki (links) wird 2019 Schwingerkönig in Zug – vor Zehntausenden im Stadion und Hunderttausenden vor dem Fernseher. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Vorstellung mag zum jetzigen Zeitpunkt wirklichkeitsfern klingen. Wenn vom 26. bis 28. August 2022 beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln die besten Schwinger zusammengreifen, sollen 50’900 Besucher in der Arena und Hunderttausende auf dem Festareal in Pratteln das Spektakel mitverfolgen. Das war zumindest die Vergangenheit und vor Corona. 2019 in Zug, 2016 in Estavayer, 2013 in Burgdorf, 2010 in Frauenfeld. Und das ist auch der Plan für das erste Esaf im Baselbiet überhaupt.

582 Tage bleiben den Organisatoren um OK-Präsident Thomas Weber und Geschäftsführer Matthias Hubeli noch. Zeit, die sich in der Bekämpfung der Pandemie und bei der Realisierung des Mega-Events als Pluspunkt herausstellen könnte. Hubeli sagt: «Wir treiben die Vorbereitungen planmässig voran und sind positiv gestimmt, dass die Pandemie irgendwann vorbei sein wird. Wir haben den Vorteil, dass das Esaf erst im August 2022 stattfindet.» Bis dahin sollte sich, so glauben die Veranstalter, die Covid-19-Situation beruhigt haben.